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Массимо Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»

Массимо Каррера отреагировал на решение закрыть «Спартак-2»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу решения московской команды закрыть проект «Спартак-2».

«Я не знаю причин этого, но вторая команда в клубе полезна, если вы затем делаете упор на молодёжь из своей академии. Иначе — это просто затраты», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководство московского «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Такое решение было принято в связи с сокращением бюджета «Спартака». Клуб посчитал наличие проекта «Спартак-2» нецелесообразным.

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