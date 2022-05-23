В ФНЛ сообщили, что официальных документов по снятию «Спартака-2» не поступало

Представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщили, что не получали никаких документов по снятию с соревнования команды «Спартак-2».

«На данный момент официальных документов по поводу снятия «Спартака-2» в лигу не поступало», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в пресс-службе ФНЛ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше ФНЛ. Дальнейшее сотрудничество основной команды с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты со «Спартаком-2», будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Клуб намерен сосредоточиться на развитии академии и молодёжной команды красно-белых.