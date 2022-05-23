Гендиректор «Рубина» Сайманов: Слуцкий не обращался с просьбой уйти из клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий не обращался к руководству клуба с просьбой уйти после вылета из Российской Премьер-Лиги.

«Слуцкий не обращался с просьбой уйти из клуба. Он не может так уйти на эмоциональной волне», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

«Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.