Гендиректор «Рубина» Сайманов: Слуцкий не обращался с просьбой уйти из клуба
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий не обращался к руководству клуба с просьбой уйти после вылета из Российской Премьер-Лиги.
«Слуцкий не обращался с просьбой уйти из клуба. Он не может так уйти на эмоциональной волне», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».
«Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
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