Объявлены судейские назначения на первые стыковые матчи команд РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ. Первые встречи пройдут 25 мая.
«СКА-Хабаровск» – «Химки»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Алексей Воронцов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Александр Колобаев.
«Оренбург» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.
Напомним, «СКА-Хабаровск» проведёт домашний матч с «Химками» 25 мая. Начало встречи — в 12:30 мск. В тот же день «Оренбург» на своём поле сыграет с «Уфой», начало — в 17:30 мск. Ответные матчи состоятся 28 мая. Стартовый свисток в матче в Химках прозвучит в 14:00 мск. Игра в Уфе начнётся в 16:00 мск.
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