Широков — о словах Сайманова об отсутствии вины Слуцкого: вот поэтому «Рубин» и в ФНЛ

Бывший российский полузащитник Роман Широков отреагировал на слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова про наставника казанцев Леонида Слуцкого.

«Слуцкий не виноват? А кто виноват тогда? Футболисты? Все виноваты, в общем. Будем следить внимательно за ФНЛ — лучшей лигой мира. Абсурдно, что «Рубин» вылетает в ФНЛ спустя 20 лет в РПЛ — и в этом не виноват тренер? Вот поэтому они и в ФНЛ — это логично», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством команда в 77 матчах во всех турнирах одержала 30 побед, 15 раз сыграла вничью и 32 раза проиграла.



Соглашение между Слуцким и «Рубином», согласно порталу Transfermarkt, истекает летом 2024 года.