В «Рубине» высказались о судебных разбирательствах с «Ак Барс Ареной»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судебных разбирательствах с «Ак Барс Ареной»
«Вопросы со стадионом решаются. Всё выплатим. В чём была проблема? В высокой аренде. 3 млн и 600 тысяч была аренда в то время, как по стране аренда была средняя 2 млн и 400 тысяч.
А то, что они подают в суды – не надо думать, что у нас какие-то там трения. Они же предприятие и получают дотации. Чтобы не было каких-то проблем с налоговой, нужно, чтобы всё было зарегистрировано.
Поле хорошее ребята сделали. Никогда такого поля здесь не было. Вот же, можно, оказывается, делать хорошо», — передаёт слова Рустема Сайманова корреспондент «Чемпионата».
Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30 млн рублей.
- 23 мая 2022
-
13:46
-
13:41
-
13:31
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
13:07
-
13:02
-
12:53
-
12:49
-
12:35
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:09
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:38
-
11:37
-
11:32
-
11:31
-
11:24
-
11:23
-
11:19
-
11:13
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:43
-
10:42
-
10:28