В «Рубине» высказались о судебных разбирательствах с «Ак Барс Ареной»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судебных разбирательствах с «Ак Барс Ареной»

«Вопросы со стадионом решаются. Всё выплатим. В чём была проблема? В высокой аренде. 3 млн и 600 тысяч была аренда в то время, как по стране аренда была средняя 2 млн и 400 тысяч.

А то, что они подают в суды – не надо думать, что у нас какие-то там трения. Они же предприятие и получают дотации. Чтобы не было каких-то проблем с налоговой, нужно, чтобы всё было зарегистрировано.

Поле хорошее ребята сделали. Никогда такого поля здесь не было. Вот же, можно, оказывается, делать хорошо», — передаёт слова Рустема Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30 млн рублей.