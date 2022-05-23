Сайманов: у Слуцкого даже мыслей нет: «Как же я буду работать в ФНЛ?» Он готов

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий готов продолжить работу в ФНЛ.
«Слуцкий готов к ФНЛ. Мы до ночи вчера обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. Надеемся, что ещё останемся в РПЛ, но если опустимся, он уже активно принимает участие в формировании команды. Вчера сидели и думали, кем будем играть, если всё-таки будем в ФНЛ.
У Слуцкого даже нет мыслей: «Как же я буду работать в ФНЛ?». Хочу отдать ему должное», — передаёт слова Рустема Сайманова корреспондент «Чемпионата».
Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
- 23 мая 2022
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