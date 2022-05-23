«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с португальским полузащитником Карвалью

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью с нового сезона будет выступать за «Ливерпуль». Мерсисайдцы на официальном сайте объявили о переходе футболиста в команду с 1 июля 2022 года.

19-летний Карвалью является воспитанником «Бенфики». В «Фулхэме» футболист оказался в 2014 году. В 36 матчах английского Чемпионшипа нынешнего сезона Карвалью забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

По сведениям портала Transfermarkt, сделка по игроку обошлась «Ливерпулю» в € 5,91 млн. Рыночная стоимость португальца оценивается в € 12 млн.

Вчера, 22 мая, «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон», но не смог завоевать чемпионство Англии. Команда Клоппа заняла второе место, уступив чемпиону страны в лице «Манчестер Сити» одно очко.