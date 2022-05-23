«Сваливать всё на Слуцкого — неправильно». Колосков — о вылете «Рубина» в ФНЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков встал на защиту главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Слуцкий работает не в безвоздушном пространстве, так ведь? Он работает в большом коллективе, который называется футбольный клуб. И все люди там в совокупности отвечают за произошедшее. Местная власть должна дать оценку каждому в отдельности, кто какую лепту внёс в такую трагедию для футбола. Сваливать вину на одного человека — неправильно. Всю глубину произошедшего надо проанализировать. Почему так произошло? Почему не было своих воспитанников, хотя у «Рубина» прекрасная академия? Почему массовый футбол недостаточно развит?
Некорректно всё сваливать на то, что из «Рубина» уехало достаточное число легионеров. У «Краснодара» тоже уехали иностранные игроки, которые были ведущими в клубе. Но это им не помешало занять четвёртое место. Из «Ростова» тоже уехали легионеры, но в концовке чемпионата они выглядели очень достойно», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 мая 2022
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