Колосков: когда начали считать копеечку, вышло, что «Спартак» не потянет вторую команду

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение московского «Спартака» закрыть проект «Спартак-2».

«В клубах должна быть структура преемственности: молодёжная команда, вторая команда, основной состав. Это идеальная система с точки зрения развития клуба, и она очень эффективна. Но надо учесть, что за вторую команду тоже надо платить и на её содержание тратятся очень серьёзные деньги. В нынешних условиях, когда копеечку начали считать более тщательно, вышло, что «Спартак» просто не потянет вторую команду. Конечно, это большая потеря для системы клуба. Думаю, что это не последняя вторая команда, которая может прекратить своё существование», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.