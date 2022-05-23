Гильерме: для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел завершить карьеру игрока
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал пролонгацию контракта с московским клубом.
«Я счастлив, что «Локомотив» рассчитывает на меня. Для меня «Локо» — это дом, именно тут я бы хотел в будущем завершить карьеру игрока. Сейчас у нас молодая команда, и я благодарен клубу за возможность помогать в её развитии», — приводит слова Гильерме официальный сайт «Локомотива».
Напомним, ранее стало известно, что московский «Локомотив» и голкипер Маринато Гильерме договорились о продлении контракта. Новое соглашение 36-летнего вратаря с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Маринато Гильерме провёл 377 игр за «Локомотив» и занимает третье место среди всех игроков клуба в истории по количеству матчей.
Новость по теме«Локомотив» продлил контракт с Маринато Гильерме
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