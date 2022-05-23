В «Локомотиве» прокомментировали продление контракта с Гильерме

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал продление контракта вратаря Маринато Гильерме с московским клубом.

«Переговоры по новому контракту были максимально короткими. Я благодарен Гильерме за конструктивную позицию и за отношение к «Локо». Гильерме — лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодёжи. Рад, что мы продолжим совместную работу», — приводит слова Цорна официальный сайт «Локомотива».

Напомним, ранее стало известно, что московский «Локомотив» и голкипер Маринато Гильерме договорились о продлении контракта. Новое соглашение 36-летнего вратаря с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/2024.



Маринато Гильерме провёл 377 игр за «Локомотив» и занимает третье место среди всех игроков клуба в истории по количеству матчей.