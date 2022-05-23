Дзюба в 5 из 7 сезонов становился лучшим бомбардиром «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба закончил сезон-2021/2022 в статусе лучшего бомбардира команды, забив в 39 матчах во всех турнирах 13 мячей. Футболист в пятый раз в семи сезонах в составе клуба из Санкт-Петербурга признавался его лучшим бомбардиром. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

33-летний Дзюба стал футболистом «Зенита» в 2015 году. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах 2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» вчера, 22 мая. Он опубликовал видео, на котором предстал в образе супергероя вселенной Marvel Дэдпула.

В 249 матчах за «Зенит» Дзюба забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.