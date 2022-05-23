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Источник: Кордоба, Кайо и Рамирес вернутся в «Краснодар»

Источник: Кордоба, Кайо и Рамирес вернутся в «Краснодар»
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Защитники Кайо, Кристиан Рамирес, а также нападающий Джон Кордоба вернутся в расположение «Краснодара», в составе которого будут готовиться к началу следующего сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, все легионеры «Краснодара» покинули расположение клуба после февральских событий. Клуб доигрывал сезон оставшимися россиянами и воспитанниками академии.

26-летний Кайо в нынешнем сезоне в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не отметился результативными действиями. Он выступает за команду с лета 2019 года.

27-летний Рамирес в 13 матчах текущего сезона также не отметился результативными действиями. Он играет за «Краснодар» с января 2017 года.

29-летний Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. В 16 матчах за клуб он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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