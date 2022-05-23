Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рустем Сайманов: для «Рубина» играть в ФНЛ — преступление. Мы точно вернёмся в РПЛ

Рустем Сайманов: для «Рубина» играть в ФНЛ — преступление. Мы точно вернёмся в РПЛ
Комментарии

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил о намерении команды вернуться в РПЛ.

«Наша задача — вернуться из ФНЛ обратно. Для «Рубина» играть в ФНЛ — преступление. Что бы ни было, я верю, что мы точно вернёмся в РПЛ. Мы же не говорим «прощайте». Даже если мы в итоге из РПЛ уйдём, очень скоро мы обязательно туда постучимся», — передаёт слова Рустема Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

Новость по теме
Гендиректор «Рубина»: надеюсь, примут решение о расширении РПЛ. Команду пока не распускали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022