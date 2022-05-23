Рустем Сайманов: для «Рубина» играть в ФНЛ — преступление. Мы точно вернёмся в РПЛ

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил о намерении команды вернуться в РПЛ.

«Наша задача — вернуться из ФНЛ обратно. Для «Рубина» играть в ФНЛ — преступление. Что бы ни было, я верю, что мы точно вернёмся в РПЛ. Мы же не говорим «прощайте». Даже если мы в итоге из РПЛ уйдём, очень скоро мы обязательно туда постучимся», — передаёт слова Рустема Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.