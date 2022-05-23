Алаев ответил на вопрос, кто должен выступить в следующем сезоне ФНЛ вместо «Спартака-2»

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев ответил на вопрос, кто заменит «Спартак-2» в ФНЛ. Ранее сегодня стало известно о закрытии команды.
«Решения по поводу возможной замены и формирования списка участников ФНЛ на будущий сезон будут приниматься после утверждения итогов сезона-2021/2022 исполкомом РФС. В том числе на основе данных комиссии по лицензированию.
В соответствии с регламентом места команд, выбывших из ФНЛ-1 по спортивному принципу, должны занять клубы, победившие в зональных турнирах ФНЛ-2. В случае неполучения лицензии кем-то из них будут рассматриваться вторые места из этих же зон ФНЛ-2. Важно, чтобы процедура обмена между дивизионами была произведена в полном объёме по утверждённым правилам.
Если же от участия в турнире отказывается клуб, финишировавший над зоной вылета, как произошло со «Спартаком-2», могут быть рассмотрены клубы ФНЛ-2, занявшие вторые места, но приоритет отдаётся клубу ФНЛ-1, имеющему лучший спортивный показатель и соответствующую лицензию.
Повторюсь, окончательные решения будут приняты только после утверждения спортивных итогов сезона и результатов лицензирования», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 мая 2022
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:33
-
14:12
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:31
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
13:07
-
13:02
-
12:53
-
12:49
-
12:35
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:09
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:38