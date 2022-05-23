Алаев ответил на вопрос, кто должен выступить в следующем сезоне ФНЛ вместо «Спартака-2»

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев ответил на вопрос, кто заменит «Спартак-2» в ФНЛ. Ранее сегодня стало известно о закрытии команды.

«Решения по поводу возможной замены и формирования списка участников ФНЛ на будущий сезон будут приниматься после утверждения итогов сезона-2021/2022 исполкомом РФС. В том числе на основе данных комиссии по лицензированию.



В соответствии с регламентом места команд, выбывших из ФНЛ-1 по спортивному принципу, должны занять клубы, победившие в зональных турнирах ФНЛ-2. В случае неполучения лицензии кем-то из них будут рассматриваться вторые места из этих же зон ФНЛ-2. Важно, чтобы процедура обмена между дивизионами была произведена в полном объёме по утверждённым правилам.



Если же от участия в турнире отказывается клуб, финишировавший над зоной вылета, как произошло со «Спартаком-2», могут быть рассмотрены клубы ФНЛ-2, занявшие вторые места, но приоритет отдаётся клубу ФНЛ-1, имеющему лучший спортивный показатель и соответствующую лицензию.



Повторюсь, окончательные решения будут приняты только после утверждения спортивных итогов сезона и результатов лицензирования», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.