Агент Джорджевича: были звонки от российских клубов, мы готовы рассмотреть предложения

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы экс-нападающего «Локомотива» Луки Джорджевича, заявил о готовности рассмотреть вариант возвращения своего подопечного в Россию. Сейчас Джорджевич выступает за датский «Вайле».
«Вайле» не преуспел, теперь Лука Джорджевич — свободный игрок. Он свободен в выборе нового направления. С этого момента мы будем контактировать с разными клубами, выслушивать лучшие предложения, чтобы понять, какой шаг лучше предпринять. Лука готов, находится в хорошей форме, что показал на заключительном отрезке сезона, забив несколько голов. Мы открыты к предложениям.
Связывались ли с нами из России? Официально — нет. Но неофициально были звонки от российских клубов. Мы ждём официальных предложений. В России Лука уже проявил и зарекомендовал себя. И если из России поступит серьёзное и конкретное предложение, мы внимательно рассмотрим его», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».
- 23 мая 2022
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