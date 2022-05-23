Наумов: теперь Слуцкому надо засучить рукава и с большим отрывом с «Рубином» выиграть ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации Леонида Слуцкого в «Рубине».

«Если Слуцкий не виноват, кто тогда должен взять на себя вину за то, что команда, которая имеет прекрасные условия для тренировок, хорошее финансирование, вылетает в ФНЛ? Это общая вина, как самого Сайманова, так и главного тренера и спортивного директора Яровинского и, конечно же, футболистов.

Вот «Рубин» жалуется, что у них уехали легионеры, но у вас же в заявке были другие футболисты. Они что, слабые игроки? У «Рубина» неплохой состав, но говорить о том, что не виноват главный тренер – это несерьёзно.

Слуцкому теперь надо засучить рукава и с большим отрывом от второго места выиграть ФНЛ, тем самым доказав, что вылет был случайностью. «Рубин» сам виноват в вылете, работать надо нормально и всё будет в порядке», — сказал Наумов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.