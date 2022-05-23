Наумов — о закрытии дублей: можно расстаться с условным Дзюбой и целый год содержать клуб

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о закрытии «Спартака-2».

«Нынешняя обстановка – это всего лишь повод для того, чтобы закрыть вторые команды. Закрытие «Спартака-2» — это большой минус не только для системы клуба, но и для всего российского футбола. Для чего эти команды создавались? Это была ступень для перехода футболиста из молодёжного футбола во взрослый, потому что между молодёжкой и основой огромная пропасть. Результат придёт только тогда, когда со всей системой будут работать, а если ты создал вторую команду и пустил её на самотёк, ничего не получится. Чем больше таких команд будет, тем лучше, но с ними нужно работать. А закрыть команду проще всего, хотя там не такой уж большой бюджет по сравнению с основой. Можно расстаться с условным Дзюбой и на эти средства содержать команду целый год», — сказал Наумов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.