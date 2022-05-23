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Экс-президент «Локомотива» оценил решение клуба продлить контракт с Гильерме

Экс-президент «Локомотива» оценил решение клуба продлить контракт с Гильерме
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение команды подписать новое соглашение с вратарём Маринато Гильерме.

«Продление контракта с Гильерме поспособствует развитию Худякова. Даниил очень много перенимает у Гильерме, он очень похож на молодого Гильерме. Очень правильно поступило руководство «Локомотива», продлив с ним контракт. Считаю, что таких игроков надо удерживать и дальше. Когда он закончит карьеру, можно предложить ему стать тренером вратарей, можно создать академию голкиперов. Гильерме – легенда «Локомотива», иначе его никак не назовёшь», — сказал Наумов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, новый контракт с российским вратарём бразильского происхождения рассчитан до лета 2024 года.

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