Экс-президент «Локомотива» оценил решение клуба продлить контракт с Гильерме

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение команды подписать новое соглашение с вратарём Маринато Гильерме.

«Продление контракта с Гильерме поспособствует развитию Худякова. Даниил очень много перенимает у Гильерме, он очень похож на молодого Гильерме. Очень правильно поступило руководство «Локомотива», продлив с ним контракт. Считаю, что таких игроков надо удерживать и дальше. Когда он закончит карьеру, можно предложить ему стать тренером вратарей, можно создать академию голкиперов. Гильерме – легенда «Локомотива», иначе его никак не назовёшь», — сказал Наумов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, новый контракт с российским вратарём бразильского происхождения рассчитан до лета 2024 года.