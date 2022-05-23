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Булыкин считает, что в следующем сезоне Худяков станет основным голкипером «Локомотива»

Булыкин считает, что в следующем сезоне Худяков станет основным голкипером «Локомотива»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что вратарь Даниил Худяков в следующем сезоне будет основным у железнодорожников.

«Думаю, что в следующем сезоне больше времени будут давать Худякову, потому что молодым везде дорога. Гильерме же возьмёт шефство над Даниилом и будет ему помогать развиваться. Всякое может случиться, может быть, он будет где-то подменять Худякова, но думаю, что основным всё равно будет Даниил», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сегодня, 23 мая, «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с Маринато Гильерме. Российский вратарь бразильского происхождения останется в московской команде до лета 2024 года.

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