Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем

«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем
Комментарии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с «россонери». Клуб готов предложить ему соглашение сроком на один год, информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, Ибрагимович ещё не дал ответ на это предложение «Милана». Клуб готов заплатить 40-летнему шведу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании покойного агента Мино Райолы.

«Милан» — чемпион спустя 11 лет! Каким был мир, когда клуб брал золото последний раз «Милан» — чемпион спустя 11 лет! Каким был мир, когда клуб брал золото последний раз

Напомним, «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36. В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл 23 матча, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022