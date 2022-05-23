Объявлена бригада арбитров на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на финал Кубка России по футболу сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Владимир Москалёв; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Гаряфий Жафяров.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

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