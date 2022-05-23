«Краснодар» объявил об уходе тренера вратарей Антонюка

«Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе Алексея Антонюка с поста тренера вратарей основной команды.



«Краснодар» благодарит Алексея Валерьевича за плодотворные годы сотрудничества и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «быков».



Антонюк вошёл в тренерский штаб «Краснодара» в январе 2017 года, когда команду возглавлял Игорь Шалимов. Позже Алексей трудился в основной команде «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева, Олега Фоменко, Сергея Матвеева, Виктора Гончаренко, Даниэля Фарке и Александра Сторожука.

«Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».