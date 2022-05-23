Агент Трпишовски ответил на вопрос, связывался ли ЦСКА с тренером по поводу работы в клубе

Агент Иржи Мюллер, представляющий интересы тренера «Славии» Йиндржиха Трпишовски, рассказал о том, связывались ли с его клиентом представители ЦСКА.



«Люди из ЦСКА меня очень хорошо знают, но со мной никто не связывался последние пять лет. Хотел бы Йиндржих Трпишовски попробовать свои силы в России? Сейчас не о чем говорить», — сказал Мюллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Илья Казаков сообщил, что Трпишовски может возглавить московский ЦСКА. Контракт специалиста с клубом рассчитан ещё на один сезон.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».