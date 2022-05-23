Президент «ПСЖ»: самым важным для Мбаппе был проект. Испанский клуб мог заплатить больше

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Новое соглашение 23-летнего форварда рассчитано до июня 2025 года.
«Килиан останется в «ПСЖ» ещё на три года, это очень важно для клуба, Лиги 1 и Франции. Это решение — очень серьёзный сигнал, мы сохранили лучшего игрока мира. Он остаётся, потому что «ПСЖ» предоставляет ему условия для достижения его целей, а именно побед.
Что касается контракта, мы никогда не раскрываем цифр, но деньги не были приоритетом. Самым важным был проект. С точки зрения денег испанский клуб мог заплатить Мбаппе больше», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами.
- 23 мая 2022
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