Криштиану Роналду не вошёл в символическую сборную сезона АПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вошёл в эту сборную.

Лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, получивший оценку 7,6. В матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:2) Де Брёйне отметился голевой передачей на победный гол Илкая Гюндогана. Встреча закончилась победой «Сити» и завоеванием «горожанами» чемпионского титула.

Символическая сборная АПЛ сезона-2021/2022 по версии WhoScored: Алисон Бекер («Ливерпуль», 6,9), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 7,5), Жоэль Матип («Лтверпуль», 7,4), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,2), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 7,4), Мохамед Салах («Ливерпуль», 7,5), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», 7,4), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 7,6), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 7,5), Садио Мане («Ливерпуль», 7,3), Гарри Кейн («Тоттенхэм», 7,5).