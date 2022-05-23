Три игрока «Милана» вошли в символическую сборную сезона Серии А по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов итальянской Серии А сезона-2021/2022.
Лучшими футболистами сезона стали полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, нападающий «Милана» Рафаэл Леау и форвард «Сассуоло» Доменико Берарди, получившие оценку 7,4. Кроме них, в символическую сборную сезона вошли ещё два футболиста «Милана» и один игрок «Лацио», а также игроки «Ювентуса», «Торино», «Наполи», «Ромы» и «Аталанты».
Сборная Серии А сезона-2021/2022: Мик Меньян («Милан», 6,9), Хуан Куадрадо («Ювентус», 7,2), Глейсон Бремер («Торино», 7,2), Калиду Кулибали («Наполи», 7,1), Тео Эрнандес («Милан», 7,2), Доменико Берарди («Сассуоло», 7,4), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», 7,4), Лоренцо Пеллегрини («Рома», 7,3), Рафаэл Леау («Милан», 7,4), Чиро Иммобиле («Лацио», 7,3), Луис Мурьель («Аталанта», 7,3).
Фото: WhoScored
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