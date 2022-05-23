Канунников и Игнатьев покинули «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об уходе футболистов Максима Канунникова и Ивана Игнатьева из команды.
У Канунникова истёк срок действия контракта с самарским клубом, а Игнатьев вернётся в казанский «Рубин» в связи с завершением срока аренды.
«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшем!» — говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.
Напомним, Канунников стал игроком «Крыльев Советов» в 2018 году. Нападающий принял участие в 41 матче за самарскую команду и забил шесть голов. Игнатьев перешёл в «Крылья Советов» из «Рубина» на правах аренды минувшей зимой. Футболист сыграл в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
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