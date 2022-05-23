Килиан Мбаппе: я не сказал «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал решение остаться в парижской команде.
«У меня ни с кем не было никаких договорённостей. Я всегда так поступал. Мы обсудили варианты контрактов. Соглашения не было. Я могу понять разочарование фанатов «Реала», но ничего, кроме благодарности, не могу им дать. Я не сказал «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и «ПСЖ». Я услышал зов родины и столицы. Было слишком рано уходить просто так», — приводит слова Мбаппе Le Parisien.
Напомним, Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами.
- 23 мая 2022
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