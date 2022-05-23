Валерий Непомнящий поддержал возможное расширение РПЛ до 18 клубов

Известный тренер Валерий Непомнящий выступил за возможное расширение Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.
«Я поддерживаю расширение. В сложившихся условиях это позволит провести полноценный чемпионат. Во-первых, в связи с отстранением России от международных турниров у нас освободилось примерно 50 игровых дней в календаре, которые можно и нужно использовать. Во-вторых, появился шанс создать условия для развития профессиональных команд не только в центральной части страны, но и за Уралом. Это не только РПЛ, но и ФНЛ, и команды второй лиги», — приводит слова Непомнящего «RT на русском».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
- 23 мая 2022
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:37
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:36
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:40