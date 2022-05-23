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Валерий Непомнящий поддержал возможное расширение РПЛ до 18 клубов

Валерий Непомнящий поддержал возможное расширение РПЛ до 18 клубов
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Известный тренер Валерий Непомнящий выступил за возможное расширение Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

«Я поддерживаю расширение. В сложившихся условиях это позволит провести полноценный чемпионат. Во-первых, в связи с отстранением России от международных турниров у нас освободилось примерно 50 игровых дней в календаре, которые можно и нужно использовать. Во-вторых, появился шанс создать условия для развития профессиональных команд не только в центральной части страны, но и за Уралом. Это не только РПЛ, но и ФНЛ, и команды второй лиги», — приводит слова Непомнящего «RT на русском».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.

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