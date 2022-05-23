Мещеряков: Гильерме нужен «Локомотиву», чтобы шпынять молодых и передать свой опыт

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта между московским клубом и голкипером Маринато Гильерме. Новое соглашение 36-летнего вратаря с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/2024.
«Можно ли назвать Гильерме легендой «Локомотива» после продления контракта? Я смотрю на эти вопросы не с точки зрения легенда или не легенда. Для того чтобы молодые игроки росли в команде, они должны у кого-то учиться профессиональному мастерству. Моё мнение, что такой дядька, как Гильерме, должен быть в каждой линии, чтобы шпынять молодых игроков и передавать свой опыт. Я об этом говорил со многими большими специалистами, и они мне это подтверждали. Поэтому, без сомнений, опытные игроки нужны командам, чтобы росла молодёжь», — сказал Мещеряков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 23 мая 2022
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