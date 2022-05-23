Мадридский «Реал» собирается предложить Родриго Гоэсу новый контракт с повышением зарплаты

Мадридский «Реал» хочет предложить нападающему Родриго Гоэсу новый контракт с повышением зарплаты. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, руководство мадридского клуба решило начать переговоры со стороной 21-летнего футболиста. Ему предложат новый контракт на улучшенных условиях.
Сезон для бразильца начинался непросто, но затем он играл всё ярче, и его влияние на игру «Реала» было особенно важным в матчах Лиги чемпионов. Тренер Карло Анчелотти считает, что Родриго, как и полузащитник Эдуарду Камавинга, сыграют важную роль в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» вне зависимости от того, выйдут они в стартовом составе или нет.
Важнейшую роль в становлении Родриго Гоэса играет его отец, который ещё до перехода игрока в «Реал» объяснял ему, каков масштаб клуба.
В 2019 году бразилец подписал шестилетний контракт с «Реалом», и, как считает руководство клуба, пришло время оценить его заслуги. То, что в Лиге чемпионов атакующий игрок забивал чаще, чем в испанской Примере, оценивают как показатель сильного характера.
Анчелотти считает, что Родриго ещё не вышел на свой максимум, и полагает, что у игрока есть возможность стать футболистом мирового уровня.
- 23 мая 2022
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