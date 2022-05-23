«Аталанта» выкупит контракт защитника Мериха Демирала у туринского «Ювентуса»

«Аталанта» намерена сохранить в своём составе турецкого защитника Мериха Демирала, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу». Бергамаски собираются активировать опцию выкупа защитника. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, опция выкупа турецкого игрока обороны составляет € 23 млн. Ожидается, что контракт 24-летнего футболиста с «Аталантой» будет рассчитан до 2026 года.
В нынешнем сезоне Мерих Демирал провёл за «Аталанту» 28 матчей в итальянской Серии А. Он забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока обороны в € 30 млн.
«Аталанта» по итогам нынешнего сезона заняла восьмое место в Серии А и не сумела квалифицироваться в еврокубковые турниры.
- 23 мая 2022
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