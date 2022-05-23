«Чемпионат» приглашает юных футболистов на «Дни талантов Championat.com в Чертаново»

Футбольная школа «Чертаново» совместно с «Чемпионатом» проведёт «Дни талантов Championat.com в Чертаново» — ежегодные просмотры футболистов, которые хотят попасть в Академию «Чертаново».
Если вы живёте не в столичном регионе, но мечтаете попасть именно в московскую футбольную школу «Чертаново», то это ваш шанс. Просмотр иногородних футболистов, претендующих на проживание в интернате Академии, пройдёт с 28 по 30 июня 2022 года на стадионе «Арена Чертаново» (Москва, Сумской проезд, д.26).
К участию приглашаются мальчики и юноши от 2015 до 2008 года рождения (включительно). Отбор проведут действующие тренеры Академии, а футболисты, успешно прошедшие просмотр, получат возможность бесплатного проживания в интернате и обучения в «Чертаново».
Программа «Дней талантов Championat.com»:
- 28 июня: спортивные тесты (бег на скорость, челночный бег, прыжки в длину и пр.);
- 29 июня: футбольные тесты (различные упражнения с мячом);
- 30 июня: футбол (двусторонние игры).
В последние годы на «Дни Талантов» приезжает более 300 футболистов разных возрастов со всей России. В этом году мероприятие впервые пройдёт при поддержке «Чемпионата» с развлекательной программой от самого популярного спортивного портала России и Академии «Чертаново».
Чтобы попасть на просмотр, необходимо заполнить анкету и в срок до 14 июня прислать её на адрес электронной почты chertanovo-scout@yandex.ru. Анкеты, присланные позже 14 июня, будут рассматриваться уже на следующие «Дни Талантов», которые запланированы на ноябрь 2022 года. На просмотр будут приглашены только те футболисты, чьи анкеты будут одобрены тренерами и селекционерами «Чертаново». Если вашу анкету отберут, то в срок до 17 июня на ваш электронный адрес придёт приглашение на просмотр. Внимание: на приглашение обязательно нужно ответить согласием ответным письмом, чтобы подтвердить свой приезд!
На «Дни талантов Championat.com» необходимо иметь:
- спортивная форма и обувь для игры на искусственном поле;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
- медицинский полис;
- медицинская справка о состоянии здоровья: в справке должна быть указана ЭКГ (с датой), а также фраза: «Футболом заниматься может, нагрузки не противопоказаны»;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня (эпидокружение).
Информация обо всех вариантах просмотров в «Чертаново» подробно представлена в статье.
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