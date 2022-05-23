Девять клубов РПЛ выступили против расширения лиги
Поделиться
Девять клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ, а также поддержали создание Кубка лиги. Клубы отметили экономическую целесообразность такого решения.
Напомним, завтра, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
Комментарии
- 23 мая 2022
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
20:55
-
20:43
-
20:40
-
20:31
-
20:20
-
20:17
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:43
-
17:37
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:12
Партнерский контент