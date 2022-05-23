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Фергюсон иронично отозвался о карьере помощника Рангника, которого прозвали Тед Лассо

Фергюсон иронично отозвался о карьере помощника Рангника, которого прозвали Тед Лассо
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посмеялся над карьерой Криса Армаса, помощника временного главного тренера клуба Ральфа Рангника. Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что Ральф Рангник обратился за советом к Алексу Фергюсону и отправил своего помощника Криса Армаса встретиться с ним после ничьей 1:1 в домашнем матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

Однако Фергюсон, который привёл «Юнайтед» к 13 титулам английской Премьер-лиги, намекнул, что опыта 49-летнего специалиста недостаточно для «Олд Траффорд».

Сообщается, что Армас рассказал шотландцу о своей тренерской карьере в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Торонто».

В отчёте утверждается, что Фергюсон просто улыбнулся и сказал: «Здесь тебе понадобится нечто большее, сынок».

Ранее сообщалось, что футболисты «МЮ» сравнили американца Армаса с вымышленным тренером Тедом Лассо — главным героем одноимённого сериала. По сюжету сериала, тренер по американскому футболу нанят на должность главного тренера клуба английской Премьер-лиги.

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