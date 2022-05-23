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Президент «ПСЖ»: Тебас, возможно, боится, что Лига 1 станет больше Ла Лиги

Президент «ПСЖ»: Тебас, возможно, боится, что Лига 1 станет больше Ла Лиги
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который ранее назвал продление контракта «ПСЖ» с нападающим Килианом Мбаппе оскорблением футбола.

«Думаю, что Тебас, возможно, боится, что Лига 1 станет больше, чем Ла Лига. Это хорошо для нас. Это позитивно для нас как для клуба. Ла Лига уже не та, что была три или четыре года назад. Мы с большим уважением относимся ко всем командам Ла Лиги, а также к самому чемпионату, но и нас тоже нужно уважать», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sports.

Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее сообщалось, что у игрока была договорённость о переходе в мадридский «Реал».

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