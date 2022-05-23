Ули Хёнесс удивлён тем, что «Барселона» с долгом в € 1,3 млрд интересуется Левандовским

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил удивление в связи с информацией об интересе к нападающему мюнхенцев Роберту Левандовскому со стороны «Барселоны».

«Пишут, что «Барселона» хочет Роберта Левандовского. Полгода назад у них был долг € 1,3 млрд. В Германии их уже давно объявили бы банкротами!

€ 1,3 млрд долга, угроза банкротства уже под дверью, а вы делаете многомиллионное предложение по футболисту «Баварии». Тогда вы, журналисты, должны спросить у них: «У вас действительно есть такая возможность?»

Я не знаю ни одного человека в «Баварии», который согласился бы отпустить Роберта до истечения срока контракта.

Если он останется, будет хорошо играть и продолжит комфортно чувствовать себя в Германии, то, может, в январе придёт и скажет: «Мне здесь так нравится, возможно, я останусь ещё на два или три года», – приводит слова Хёнесса RTL.