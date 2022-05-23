Мбаппе: Макрон был очень рад моему решению продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон был рад узнать о продлении контракта форварда с парижским клубом.



«Мы много говорили с президентом. Он хотел, чтобы я остался в «ПСЖ». Я понял, что футбол изменился и занимает важное место в обществе. Я сообщил ему о своём решении, он был очень рад. Нет, Макрон не повлиял на моё решение. Я очень уважаю его, но принял решение не потому, что он просил остаться. Но это был один из аргументов», — приводит слова Мбаппе AFP.



Напомним, Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и заключил новое соглашение с «ПСЖ». Новый контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами.