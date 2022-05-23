Игонин высказался о желании «Зенита» подписать контракт с Семаком на три года

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о желании санкт-петербургского клуба подписать новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Вполне возможно, что Семак представил свою программу развития клуба в нынешних условиях. Скорее всего, то, что хотят предложить трёхлетний контракт, — говорит о правильности мышления Семака.



Отсутствие конкуренции вредит «Зениту». Если команда играет неудачно, то это зависит исключительно от настроя. Расхожее мнение, что «Зенит» может только сам выиграть матч или сам проиграть — это большая проблема. Задача чемпионства априори поставлена давно. Она должна выполняться из сезона в сезон. Новая задача, скорее всего, это еврокубки», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.