Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терюшков — о расширении РПЛ: клубы должны радовать зрителей, а не определять политику

Терюшков — о расширении РПЛ: клубы должны радовать зрителей, а не определять политику
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал мнение о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Письма клубов против расширения лиги? Мы ничего подобного не отправляли. Изначально «Химки» заявляли, что поддерживают расширение. Это явно не полномочие клубов, а задача Минспорта и РФС. Ни в коем случае не может быть ни диктовки клубов, ни РПЛ и РФС. Это полномочие Минспорта России, потому что идёт речь о государственной политике, а не о каком-то междусобойчике частных клубов.

Последнее слово в любом случае должно быть за Министерством спорта. Здесь должен восторжествовать здравый смысл, а не корыстные интересы. Нужно говорить об увеличении футбольных субъектов РФ, о снижении требований к спортивной инфраструктуре в рамках лицензирования, увеличении ДЮСШ — всё это должно привести к популяризации вида спорта. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
В «Химках» рассказали, как команда будет добираться на стыковой матч со СКА в Хабаровск
Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022