Терюшков — о расширении РПЛ: клубы должны радовать зрителей, а не определять политику

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказал мнение о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.



«Письма клубов против расширения лиги? Мы ничего подобного не отправляли. Изначально «Химки» заявляли, что поддерживают расширение. Это явно не полномочие клубов, а задача Минспорта и РФС. Ни в коем случае не может быть ни диктовки клубов, ни РПЛ и РФС. Это полномочие Минспорта России, потому что идёт речь о государственной политике, а не о каком-то междусобойчике частных клубов.



Последнее слово в любом случае должно быть за Министерством спорта. Здесь должен восторжествовать здравый смысл, а не корыстные интересы. Нужно говорить об увеличении футбольных субъектов РФ, о снижении требований к спортивной инфраструктуре в рамках лицензирования, увеличении ДЮСШ — всё это должно привести к популяризации вида спорта. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме В «Химках» рассказали, как команда будет добираться на стыковой матч со СКА в Хабаровск