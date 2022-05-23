В «Химках» назвали вбросом информацию о назначении Ульянова генеральным директором клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о назначении Дмитрия Ульянова на пост генерального директора клуба.

«Вброс. Эта информация не соответствует действительности», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что новым генеральным директором «Химок» станет Ульянов, ранее занимавший пост спортивного директора подмосковного клуба. Ранее генеральным директором «Химок» был Владимир Габулов. Он покинул пост генерального директора «Химок» 5 мая по собственному желанию. Габулов занимал эту должность с декабря 2021 года.

«Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022 и сыграют в стыковых матчах с клубом «СКА-Хабаровск».