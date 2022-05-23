«Герта» обыграла «Гамбург» в ответном стыковом матче и сохранила прописку в Бундеслиге
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В ответном переходном матче чемпионата Германии «Гамбург» принимал берлинскую «Герту». Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 4-й минуте встречи счёт открыл защитник «Герты» Анга Дедрик Боята. Результативную передачу отдал защитник берлинской команды Марвин Платтенхардт. На 63-й минуте Платтенхардт отправил в ворота «Гамбурга» второй мяч и упрочил преимущество гостей в счёте.
Напомним, первый матч в Берлине завершился победой «Гамбурга» со счётом 1:0. Таким образом, «Герта» сохранила прописку в первой Бундеслиге, а «Гамбург» остался во втором по значимости дивизионе Германии. Чемпионом страны по итогам сезона-2021/2022 стала мюнхенская «Бавария».
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