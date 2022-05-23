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«Герта» обыграла «Гамбург» в ответном стыковом матче и сохранила прописку в Бундеслиге

«Герта» обыграла «Гамбург» в ответном стыковом матче и сохранила прописку в Бундеслиге
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В ответном переходном матче чемпионата Германии «Гамбург» принимал берлинскую «Герту». Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 4-й минуте встречи счёт открыл защитник «Герты» Анга Дедрик Боята. Результативную передачу отдал защитник берлинской команды Марвин Платтенхардт. На 63-й минуте Платтенхардт отправил в ворота «Гамбурга» второй мяч и упрочил преимущество гостей в счёте.

Напомним, первый матч в Берлине завершился победой «Гамбурга» со счётом 1:0. Таким образом, «Герта» сохранила прописку в первой Бундеслиге, а «Гамбург» остался во втором по значимости дивизионе Германии. Чемпионом страны по итогам сезона-2021/2022 стала мюнхенская «Бавария».

Германия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2022, понедельник. 21:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
0 : 2
Герта
Берлин
0:1 Боята – 4'   0:2 Платтенхардт – 63'
Удаления: нет / Тусар – 90+6'
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