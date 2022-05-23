«МЮ» готов заплатить € 50 млн за защитника «Вильярреала», который нравится Эрику тен Хагу
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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом и готов заплатить за испанского игрока обороны € 50 млн. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
Ранее сообщалось, что отступные за Пау Торреса составляют € 55-60 млн.
В нынешнем сезоне Пау Торрес провёл за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего испанского защитника в € 50 млн. Пау Торрес в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сумел вместе с «Вильярреалом» добраться до стадии полуфинала. На этой стадии турнира испанская команда уступила «Ливерпулю».
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