«МЮ» готов заплатить € 50 млн за защитника «Вильярреала», который нравится Эрику тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом и готов заплатить за испанского игрока обороны € 50 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.

Ранее сообщалось, что отступные за Пау Торреса составляют € 55-60 млн.

В нынешнем сезоне Пау Торрес провёл за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего испанского защитника в € 50 млн. Пау Торрес в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сумел вместе с «Вильярреалом» добраться до стадии полуфинала. На этой стадии турнира испанская команда уступила «Ливерпулю».