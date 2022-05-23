«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в летнее трансферное окно может пополнить состав лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, руководство «горожан» готово отпустить 31-летнего игрока сборной Германии.

Соглашение Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» действует до июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний немецкий полузащитник провёл за «Манчестер Сити» 43 матча во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал семь результативных передач. В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Астон Виллой» (3:2) на счету Гюндогана два гола, которые принесли его команде четвёртый за последние пять лет титул чемпионов АПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в € 35 млн.