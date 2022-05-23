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«История Языджи должна закончиться чемпионством». Агент — о переговорах с ЦСКА

«История Языджи должна закончиться чемпионством». Агент — о переговорах с ЦСКА
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Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о переговорах с московским клубом.

«В настоящее время клубы ведут переговоры. Мы хотим, чтобы они завершились как можно скорее. Я надеюсь, что переговоры будут завершены как можно скорее.

Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Я уже говорил об этом раньше. Я надеюсь, что всё решится как можно скорее и Юсуф полностью сосредоточится здесь. Юсуф не хочет оставлять какую-либо историю незавершённой. Наша история должна закончиться чемпионством», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.

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