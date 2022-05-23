«История Языджи должна закончиться чемпионством». Агент — о переговорах с ЦСКА

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о переговорах с московским клубом.
«В настоящее время клубы ведут переговоры. Мы хотим, чтобы они завершились как можно скорее. Я надеюсь, что переговоры будут завершены как можно скорее.
Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Я уже говорил об этом раньше. Я надеюсь, что всё решится как можно скорее и Юсуф полностью сосредоточится здесь. Юсуф не хочет оставлять какую-либо историю незавершённой. Наша история должна закончиться чемпионством», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.
- 24 мая 2022
-
00:17
-
00:15
-
00:06
- 23 мая 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:09
-
23:02
-
22:47
-
22:43
-
22:35
-
22:24
-
22:18
-
22:04
-
21:47
-
21:41
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
20:55
-
20:43
-
20:40
-
20:31
-
20:20
-
20:17
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:47