Капелло заявил, что «Милану» не хватает двух-трёх новичков, чтобы конкурировать в ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Милану» после завоевания чемпионского титула в текущем сезоне пора заявлять о своих амбициях в Лиге чемпионов.

«Учитывая последние результаты, «Милан» теперь может не прятаться в Лиге чемпионов. Оборона была надёжна, атака снова забивает голы, а игроки приобретают опыт. С двумя-тремя хорошими новичками «Милан» сможет быть конкурентоспособен в Европе», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

В сезоне-2021/2022 «Милан» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе с «Ливерпулем», мадридским «Атлетико» и «Порту».

По итогам нынешнего сезона «Милан» завоевал чемпионский титул Серии А, опередив «Интер» на два балла в турнирной таблице итальянского первенства.