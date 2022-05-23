Капелло заявил, что «Милану» не хватает двух-трёх новичков, чтобы конкурировать в ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Милану» после завоевания чемпионского титула в текущем сезоне пора заявлять о своих амбициях в Лиге чемпионов.
«Учитывая последние результаты, «Милан» теперь может не прятаться в Лиге чемпионов. Оборона была надёжна, атака снова забивает голы, а игроки приобретают опыт. С двумя-тремя хорошими новичками «Милан» сможет быть конкурентоспособен в Европе», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
В сезоне-2021/2022 «Милан» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе с «Ливерпулем», мадридским «Атлетико» и «Порту».
По итогам нынешнего сезона «Милан» завоевал чемпионский титул Серии А, опередив «Интер» на два балла в турнирной таблице итальянского первенства.
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