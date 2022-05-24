«Барселона» хочет подписать игрока «Лидса» Рафинью за € 45 млн
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«Барселона» готова заплатить за переход бразильского вингера «Лидса» Рафиньи Рафаэла Диаса Беллоли € 45 млн. Об этом сообщает Diario Sport.
Главный тренер сине-гранатовых Хави лично заинтересован в переходе 25-летнего бразильского полузащитника.
В том случае, если бы «Лидс» по итогам сезона вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип, сумма отступных за бразильского полузащитника составила бы € 25 млн.
В нынешнем сезоне Рафинья Рафаэл Диас Беллоли провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт бразильского полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера «Лидса» в € 45 млн.
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