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Александер Фрай назначен на пост главного тренера «Базеля»

Александер Фрай назначен на пост главного тренера «Базеля»
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Бывший игрок «Базеля» Александер Фрай назначен на пост главного тренера швейцарского клуба. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба «Базель».

Александер Фрай подписал с «Базелем» контракт до 2024 года.

«Это хороший момент, и я с нетерпением жду начала своей работы в «Базеле». Конечно, я осознаю, что это большой шаг, но отношусь к этому вызову с уважением и смирением. Убеждён, что благодаря «Базелю» я стану ещё лучшим тренером и мы сможем добиться чего-то вместе. Полный решимости, горю желанием начать подготовку с командой, а затем снова устроить погоню за титулом в новом сезоне», — приводит слова Фрая официальный сайт «Базеля».

Как игрок Александер Фрай выступал за «Базель» в сезоне-1997/1998, а также с 2009 по 2013 год. Он является трёхкратным чемпионом Швейцарии в составе «Базеля».

Напомним, во второй половине сезона-2021/2022 в составе швейцарского клуба на правах аренды из ЦСКА выступал российский нападающий Фёдор Чалов.

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