Александер Фрай назначен на пост главного тренера «Базеля»

Бывший игрок «Базеля» Александер Фрай назначен на пост главного тренера швейцарского клуба. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба «Базель».
Александер Фрай подписал с «Базелем» контракт до 2024 года.
«Это хороший момент, и я с нетерпением жду начала своей работы в «Базеле». Конечно, я осознаю, что это большой шаг, но отношусь к этому вызову с уважением и смирением. Убеждён, что благодаря «Базелю» я стану ещё лучшим тренером и мы сможем добиться чего-то вместе. Полный решимости, горю желанием начать подготовку с командой, а затем снова устроить погоню за титулом в новом сезоне», — приводит слова Фрая официальный сайт «Базеля».
Как игрок Александер Фрай выступал за «Базель» в сезоне-1997/1998, а также с 2009 по 2013 год. Он является трёхкратным чемпионом Швейцарии в составе «Базеля».
Напомним, во второй половине сезона-2021/2022 в составе швейцарского клуба на правах аренды из ЦСКА выступал российский нападающий Фёдор Чалов.
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